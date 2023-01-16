Губернатор Карелии сообщил об увеличении выплат на открытие своего дела для семей мобилизованных

Власти Карелии увеличат до 300 тысяч рублей размер материальной помощи на открытие своего дела для безработных членов семей участников спецоперации на Украине, включая мобилизованных, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Теперь члены семей мобилизованных и других участников СВО, зарегистрированные в качестве безработных, смогут получить финансовую поддержку в повышенном размере — 300 тысяч рублей", — написал 16 января Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил, что местные власти стремятся помочь родным и близким мобилизованных, в том числе тем, кто решил "стать предпринимателем, фермером, создать свой бизнес".

В ноябре Парфенчиков признавался, что частичная мобилизация в Карелии продолжалась и после слов главы Минобороны Сергея Шойгу о выполнении поставленного перед военкоматами плана.