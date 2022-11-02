Глава Карелии признался, что мобилизация в регионе продолжилась после слов Шойгу о её завершении

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков заявил, что невзирая на объявление главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу окончания частичной мобилизации, в регионе она в течение некоторого времени ещё продолжалась ввиду "необходимой ротации". Сообщение главы республики приведено в его Telegram-канале.

По словам Парфенчикова, Карелия выполнила все мобилизационные задачи ещё 4 октября. Однако ввиду того, что домой вернули многодетных отцов и других "ошибочных" призывников, "военкомат проводил необходимую ротацию".

По состоянию на сегодняшний день, отметил глава Карелии, все мероприятия завершены. Повести более вручать никому не будут.

Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о выполнении плана по частичной мобилизации 28 октября. Однако несмотря на это россияне продолжили получать повестки. 31 октября Минобороны известило о прекращении всех призывных мероприятий. При этом Путин не стал издавать какой-либо указ, заявив о необходимости "поговорить с юристами".