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Новости 15:17

Между Красносельским шоссе и проспектом Буденного построят новую улицу

фото ЗакС политика Между Красносельским шоссе и проспектом Буденного построят новую улицу

В ходе заседания петербургского правительства 16 января чиновники утвердили проект планировки строительства новой улицы. Он призван разгрузить трафик в Красносельском и Петродворцовом районах и сделать более доступной кольцевую автодорогу для жителей новостроек на юго-западе города.

Улица протяженностью почти полтора километра соединит проспект Буденного с Красносельским шоссе, передает пресс-служба Смольного. Движение по ней будет осуществляться на двух полосах. Кроме того, для улицы создадут тротуары и велосипедные дорожки.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в последнее время его коллеги много делают для снижения нагрузки на юго-западную часть города, лишенную станций метро. В качестве примера он назвал уже принятый проект продолжения улицы Морской Пехоты на запад.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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