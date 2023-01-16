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Новости 15:26

Вологодский губернатор призвал депутатов и чиновников прекратить ездить за границу

фото ЗакС политика Вологодский губернатор призвал депутатов и чиновников прекратить ездить за границу

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратился к представителям законодательной и исполнительной власти с просьбой перестать ездить за рубеж. В регионе тема актуализировалась после того, как депутат Вологодского областного Заксобрания Денис Долженко опубликовал свою фотографию с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Кувшинников считает, что сейчас следует сконцентрироваться на помощи тем, кто в ней нуждается внутри страны, включая мобилизованных.

"В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня", - приводит ТАСС его слова с совещания областного правительства.

Решение президиума генсовета "Единой России" об исключении Долженко из фракции губернатор приветствует. Депутата также лишили статуса сторонника партии.


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