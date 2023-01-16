Думский коммунист предложил давать отсрочку от мобилизации директорам и учредителям фирм

Единственные учредители и главы предприятий должны получать отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, предложил в беседе с "Ведомостями" первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков (КПРФ). Подобная мера позволила бы поддержать российский бизнес, заявил парламентарий.

"Думаю, более правильным было бы дать отсрочку предпринимателям, которые являются единственными учредителями и руководителями предприятия, — высказался депутат. — При условии, что до мобилизации они уплачивали налоги и на предприятии есть наемные работники".

Казанков уточнил, что доля учредителей и глав предприятий среди мобилизованных россиян невелика, в то время как их вклад в экономику страны был весьма значителен. "Думаю, их можно было бы демобилизовать в том же порядке, как и отцов троих и более детей", — допустил он.

Утром в понедельник российское правительство известило об освобождении мобилизованных от обязанности предоставлять статистическую отчетность. Подобная мера позволит избавить их от возможных штрафов за не предоставленные сведения.