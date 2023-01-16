Движение "М.К.У."* признали террористическим

Верховный суд РФ признал террористическим движение "Маньяки. Культ убийств"* ("М.К.У."*), тем самым удовлетворив иск Генпрокуратуры, пишет "Интерфакс".

По мнению силовиков, организация угрожает безопасности российского общества и государства. Утверждается, что ее создали на Украине сторонники нацистской идеологии, а цель ее — учреждение "расово чистого государства".

Кроме того, Генпрокуратура уверена, что "М.К.У."* занято экстремизмом и терроризмом, культивирует убийства и иного рода насилие, что создает в обществе атмосферу страха.

Считается, что запрещенное движение основал Егор Краснов, который в России проходит по делу о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК).

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ