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Новости 16:42

Владельцы Дома быта выступили против его сноса ради вестибюля "Театральной"

фото ЗакС политика Владельцы Дома быта выступили против его сноса ради вестибюля "Театральной"

Хозяева здания Дома быта на улице Декабристов выступили против планов снести здание ради строительства наземного вестибюля станции метро "Театральная", сообщил 16 января "Деловой Петербург". Издание пообщалось с генеральным директором и владельцем 44,2 % уставного капитала АО "Услуга" Юрием Филатовым, компания которого владеет зданием.

О том, что вестибюль станции планируется возвести на месте Дома быта, стало известно 13 декабря. Как сообщили "Деловому Петербургу" в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, городские власти намерены изъять здание под государственные нужды. При этом ответа на вопрос, ждет ли объект реконструкция или снос, в КРТИ изданию не дали.

В то же время Филатов, который присутствовал на совещаниях относительно строительства "Театральной", заявил изданию, что речь идет о демонтаже. Он отметил, что возглавляемая им компания с подобным решением не согласна.

"У нас уже 2,5 тысячи жалоб, чтобы это здание не сносили", — заявил Филатов. Согласно приведенным им данным, в Доме быта располагается около 100 малых предприятий, "в которых работают 600 человек, которые будут выброшены на улицу".

"Когда пойдет процесс выкупа, нам придется выйти в судебные органы. То есть это всё надолго затянется", — заявил Филатов.

Согласно данным предпринимателя, городские власти заложили один миллиард рублей на выкуп здания. Гендиректор компании "Интекон" Игорь Лучков нашел указанную цену "весьма хорошей", отмечает издание.

Фото: Telegram-канал Николая Линченко


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