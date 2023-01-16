Комтранс пообещал запустить бесплатный трамвайный маршрут на время ремонта "Ладожской"

В общей сложности 32 маршрута общественного транспорта будут обслуживать петербуржцев во время ремонта станции метро "Ладожская", сообщила 16 января пресс-служба комитета по транспорту. Утвержденная схема работы транспорта была разработана на основе анализа пассажиропотока.

Закрытие "Ладожской" спровоцирует увеличение количества пассажиров станций "Новочеркасская", "Проспект Большевиков", "Площадь Александра Невского". В связи с этим к ним направят дополнительный наземный транспорт.

В частности, ожидается запуск бесплатного трамвая № 30 от "Ладожской" до площади Александра Невского. Интервал движения должен составить около четырех минут.

"Ожидается, что этот маршрут возьмет на себя основной пассажиропоток с трамваев "Чижик" и будет довозить пассажиров до "Новочеркасской" и "Площади Александра Невского". Поэтому для посадки в трамвай на Гранитной улице вблизи остановок трамвая "Чижик" обустроена новая остановка", — уточнили в комтрансе.

Также за полмесяца до закрытия "Ладожской" будут запущены автобусные дополнительные автобусные маршруты №№ 24М и 27М между площадью Александра Невского и проспектом Косыгина и далее до автобусных станций "Хасанская улица" и "Белорусская улица" соответственно. Кроме того, ожидается изменение трасс автобусных маршрутов №№ 30, 131, 271, 169, 77, 92, 222 и трамвайного № 39. Совместно с правительством Ленобласти изменят маршруты движения 10 межрегиональных автобусов.

"Для бесперебойного движения трамваев по маршруту на мосту Александра Невского до конца февраля будет создана выделенная полоса путем обособления трамвайного полотна", — проинформировали в комтрансе. Другая выделенная линия появится на Заневском проспекте, она будет предназначаться для безрельсового транспорта.

На прошлой неделе появилась новая информация о сроках возможного закрытия "Ладожской". Предположительно, это может произойти с 1 марта, однако это в любом случае произойдет не раньше завершения ремонта трамвайных путей.