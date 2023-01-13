"Ладожская" может закрыться на капремонт с начала весны

Станция метро "Ладожская" закроется на капитальный ремонт не раньше, чем завершится ремонт трамвайных путей, сообщил 13 января "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по транспорту. Предположительно, это должно произойти 1 марта, однако полной уверенности в том, что названная дата окажется верна, сейчас нет.

"Точной даты еще нет. Планируется 1 марта, всё будет зависеть от завершения КРТИ ремонта трамвайных путей", — приводит издание слова собеседника в комтрансе.

Ранее в пятницу "Фонтанка" сообщила о том, что Смольный и метрополитен рассчитывают приступить к капремонту "Ладожской" с 1 марта.

О том, что "Ладожская" будет работать вплоть до завершения ремонта трамвайных путей, сообщал в октябре вице-губернатор Кирилл Поляков. При этом сроки закрытия станции и после этого назывались самые разные. Так, в ноябре появилась информация о том, что она прекратит работать не позднее 8 февраля. В начале 2023 года, в свою очередь, появилась информация о переносе срока начала работ на 31 марта.