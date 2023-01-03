Сроки работ в вестибюле "Ладожской" могут сдвинуться

ГУП "Петербургский метрополитен" обновило условия, изложенные в госзаказе на капитальный ремонт вестибюля станции "Ладожская". Первоначально предполагалось, что работы стартуют в феврале 2023, а закончатся в январе 2024 года. В обновленной документации указаны другие сроки: ремонт хотят начать 31 марта 2023, а завершить 29 февраля 2024 года.

Произошло это по той причине, что Смольный так и не смог найти подрядчика, удовлетворявшего бы требованиям заказчика. При этом неудачно проведенный конкурс, согласно более ранним заявлениям чиновников, не должен был затянуть сроки работ.

Начальная цена контракта составляет более 2,2 млрд рублей. Заявки от новых соискателей принимаются до 16 января.