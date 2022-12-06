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Новости 10:52

Петербургскому метрополитену не удалось найти подрядчика для ремонта станции "Ладожская"

фото ЗакС политика Петербургскому метрополитену не удалось найти подрядчика для ремонта станции "Ладожская"

Объявленный ГУП "Петербургский метрополитен" конкурс на проведение капремонта станции "Ладожская" признали несостоявшимся. Сведения об этом, на которые обратил внимание "Деловой Петербург", доступны на портале госзакупок. Согласно протоколу, все заявки претендентов на участие в аукционе были отклонены.

При этом на тендер претендовала только одна компания, однако её предложение сочли не соответствующим заявленным критериям. Комиссия указала, что предложение фирмы полностью копировали цифры, отображённые в техзадании к закупке.

Смольный объявил конкурс на капремонт "Ладожской" на сумму 2,35 млрд рублей в ноябре текущего года.

Ожидалось, что работы проведут в течение 11 месяцев и завершат их до середины января 2023 года.

Ранее предполагалось, что  "Ладожская" закроется на ремонт в феврале. Изначально он был намечен на нынешний год, однако позднее его перенесли из-за неудовлетворительного состояния трамвайных путей.


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