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Новости 17:58

ЦИК подготовит предложения по совершенствованию общественного контроля за выборами

фото ЗакС политика ЦИК подготовит предложения по совершенствованию общественного контроля за выборами

Центризбирком представит свои предложения по вопросу совершенствования механизма общественного наблюдения за выборами в России, заявила 16 января глава ЦИК Элла Памфилова. Заявление прозвучало после того, как стало известно о соответствующем поручении, отданном президентом Владимиром Путиным.

"Безусловно, Центризбирком подготовит свои предложения, которые могут быть применены уже в ближайшую кампанию и на предстоящих выборах президента России", — приводит слова Памфиловой пресс-служба ЦИК.

Памфилова сочла нужным заявить, что ЦИК "была одним из инициаторов" создания института общественного наблюдения за выборами в 2017 году. "Общественные наблюдатели за последние годы значительно усилили независимый контроль на выборах, "встряхнули" работу избирательных комиссий, сделали процесс голосования более открытым и прозрачным", — поведала она.

В то же время глава ЦИК отметила наличие возможностей для дальнейшего совершенствования системы.

Поручение заняться улучшением механизма общественного наблюдения за выборами было опубликовано на сайте Кремля в числе прочих распоряжений президента, отданных по итогам декабрьской встречи с членами Совета по правам человека. В числе ответственных за его выполнение, кроме Памфиловой, оказались омбудсмен Татьяна Москалькова и первый зампред администрации президента Сергей Кириенко.

Фото: Telegram-канал "ЦИК России"


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