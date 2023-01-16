ЦИК подготовит предложения по совершенствованию общественного контроля за выборами

Центризбирком представит свои предложения по вопросу совершенствования механизма общественного наблюдения за выборами в России, заявила 16 января глава ЦИК Элла Памфилова. Заявление прозвучало после того, как стало известно о соответствующем поручении, отданном президентом Владимиром Путиным.

"Безусловно, Центризбирком подготовит свои предложения, которые могут быть применены уже в ближайшую кампанию и на предстоящих выборах президента России", — приводит слова Памфиловой пресс-служба ЦИК.

Памфилова сочла нужным заявить, что ЦИК "была одним из инициаторов" создания института общественного наблюдения за выборами в 2017 году. "Общественные наблюдатели за последние годы значительно усилили независимый контроль на выборах, "встряхнули" работу избирательных комиссий, сделали процесс голосования более открытым и прозрачным", — поведала она.

В то же время глава ЦИК отметила наличие возможностей для дальнейшего совершенствования системы.

Поручение заняться улучшением механизма общественного наблюдения за выборами было опубликовано на сайте Кремля в числе прочих распоряжений президента, отданных по итогам декабрьской встречи с членами Совета по правам человека. В числе ответственных за его выполнение, кроме Памфиловой, оказались омбудсмен Татьяна Москалькова и первый зампред администрации президента Сергей Кириенко.

Фото: Telegram-канал "ЦИК России"