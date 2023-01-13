Путин назначил Кириенко и Памфилову ответственными за улучшение механизмов общественного контроля за выборами

Президент Владимир Путин распорядился провести работу по совершенствованию общественного контроля за выборами в России, следует из сообщения на сайте Кремля. Информация об этом содержится в перечне поручений, отданным по итогам встречи с членами Совета по правам человека, состоявшейся 7 декабря 2022 года.

"Рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе", — говорится в опубликованном сообщении.

Задача по проработке соответствующего вопроса возложена на администрацию президента, Центризбирком и уполномоченного по правам человека в России. Ответственными за выполнение поручения указаны первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, председатель ЦИК Элла Памфилова и омбудсмен Татьяна Москалькова. Отчитаться о выполнении поручения они должны в срок до 1 июля.

Также в списке поручений оказался и запрет применять кандалы к женщинам, детям и подозреваемым в совершении ненасильственных преступлений. Сама встреча состоялась в начале декабря, незадолго до этого из состава СПЧ вывели ряд членов, скептически относящихся к спецоперации, и заменили их сторонниками СВО.