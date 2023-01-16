Торжества в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады продлятся весь год, заявил Беглов

Мероприятия в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады продлятся в течение всего следующего года, заявил губернатор Александр Беглов, выступая с традиционным обращением по "Радио России" 16 января.

Рассуждая о предстоящем праздновании 80-летия со дня прорыва блокады, глава города назвал его "только началом масштабной подготовки" к юбилею, который будет отмечаться 27 января 2024 года.

"Торжества в честь нашей ленинградской победы будут длиться весь предстоящий год, — продолжил Беглов. — Это важно не только для наших ветеранов, это важно для нас самих, особенно для новых поколений петербуржцев".

Рассуждая о памятных датах, губернатор не упустил случая обратиться к событиям, происходящим в наши дни. "Стойкость защитников и жителей блокадного Ленинграда, мужество и героизм воинов Великой Отечественной войны сегодня вдохновляют на подвиг нынешних защитников Родины — всех тех, кто с оружием в руках отстаивает суверенитет и независимость России, — объявил Беглов, вероятнее всего, намекая на участников спецоперации в Донбассе. — И мы видим, что наши ребята достойны славы своих дедов и прадедов".

Отметим, что в своих выступлениях Беглов регулярно обращается к событиям прошлого, рассуждая о спецоперации и о связанных с ней новостях. Неделей ранее губернатор поставил поэта Александра Блока в пример недостаточно патриотичным, по его мнению, деятелям культуры.