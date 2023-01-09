Беглов поставил Блока в пример оппозиционно настроенным деятелям культуры

Губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России" 9 января подвел итоги прошедших новогодних праздников. Среди прочего он упомянул открытие памятника поэту Александру Блоку, не упустив возможности поставить его в пример современным деятелям культуры.

"Очень важный для Северной столицы памятник мы открыли на прошлой неделе в Адмиралтейском районе. Бронзовый Александр Блок отныне смотрит на Петербург с улицы Декабристов, где прожил почти 10 лет", — рассказал слушателям Беглов. При этом он счел нужным добавить, что Блок жил "в непростое время".

"Он был настоящим гражданином и патриотом, провел семь месяцев на фронте Первой мировой войны. После революции 1917 года остался вместе со своей страной", — продолжил рассуждать о судьбе Блока Беглов. По его мнению, пример стихотворца должен стать "хорошим поводом задуматься для некоторых современных деятелей культуры, тех, кто спешит сегодня расстаться с Россией". При этом уточнять, кого он имеет в виду, градоначальник не стал.

Ранее актер Артур Смольянинов заявил в интервью изданию "Новая газета. Европа" о готовности участвовать в спецоперации на стороне Украины. Следом за этим разразился скандал, в котором среди прочих поучаствовали замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и сенатор Андрей Клишас. Днем в понедельник председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить против артиста уголовное дело.

Фото: gov.spb.ru