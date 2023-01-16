Смольный направит 308 миллионов рублей на медоборудование для реабилитации в 2023 году

В 2023 году правительство Петербурга намерено увеличить закупки нового медицинского оборудования для реабилитации пациентов, следует из выступления губернатора Александра Беглова по "Радио России" 16 января. Согласно озвученной им информации, деньги на это планируется взять не только из городского, но и из федерального бюджета.

"В наступившем году город увеличит закупки техники для наших стационаров, — произнес Беглов. — Вместе с федеральным центром направим 308 миллионов рублей на оборудование для медицинской реабилитации".

Градоначальник указал, что указанные средства пойдут на оборудование шести медицинских учреждений. В том числе среди них он назвал детскую больницу № 22, детский многопрофильный клинический центр и госпиталь ветеранов войн.

Также Беглов напомнил о заключенном на прошлой неделе государственно-частном партнерстве, целью которого станет строительство перинатального центра на улице Вавиловых. "Построим современный медицинский центр для будущих мам со стационаром на 260 коек, отделением для выхаживания новорожденных на 45 мест и самыми лучшими диагностическими лабораториями", — пообещал он.