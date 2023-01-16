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Новости 16 января, 20:26

СК начал проверку возможных нарушений при ремонте здания РНБ на Фонтанке

фото ЗакС политика СК начал проверку возможных нарушений при ремонте здания РНБ на Фонтанке

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета приступили к проверочным мероприятиям после заявления, которое подал начальник административно-хозяйственного отдела Российской национальной библиотеки Вячеслав Федоров. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, о результатах доследственной проверки лично доложат его руководителю Александру Бастрыкину

В документе Федоров указал на множественные нарушения при ремонте здания на набережной Фонтанки, 36, усмотрев в действиях подрядчика и гендиректора РНБ признаки криминальных деяний.

В частности, заявитель утверждал, что подрядчику оплатили по факту не выполненные работы и что здание-памятник, включая содержимое фондов, пострадало во время непрофессиональных действий реставраторов.


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