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Новости 16 января, 20:46

Силовики остановили снос исторического здания на Октябрьской набережной

фото ЗакС политика Силовики остановили снос исторического здания на Октябрьской набережной

Петербургским следователям удалось прервать процесс сноса заброшенного дореволюционного здания по адресу Октябрьская набережная, 56, о котором в середине дня 16 января сигнализировали градозащитники.

Как сообщает Telegram-канал SOS СПб СНОС, к вечеру силовики опечатали строительную технику. Между тем, исполнитель демонтажных работ успел нанести повреждения зданию. По закону снос невозможен в тот период, когда КГИОП занят процедурой выявления историко-культурной ценности объекта. Результаты этой работы, начатой после заявления активистов, еще не готовы. Комитет зарегистрировал заявление на прошлой неделе.

В настоящее время зданием владеет компания "Специализированный застройщик "Лайф апарт Октябрьская", инициировавшая снос. Ныне аварийная постройка появилась на своем месте в 1880-х годах, возведенная по проекту Леонарда Шауфельбергера как дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины". В 2000-е годы здание лишили государственной охраны.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram


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