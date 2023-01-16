Силовики остановили снос исторического здания на Октябрьской набережной

Петербургским следователям удалось прервать процесс сноса заброшенного дореволюционного здания по адресу Октябрьская набережная, 56, о котором в середине дня 16 января сигнализировали градозащитники.

Как сообщает Telegram-канал SOS СПб СНОС, к вечеру силовики опечатали строительную технику. Между тем, исполнитель демонтажных работ успел нанести повреждения зданию. По закону снос невозможен в тот период, когда КГИОП занят процедурой выявления историко-культурной ценности объекта. Результаты этой работы, начатой после заявления активистов, еще не готовы. Комитет зарегистрировал заявление на прошлой неделе.

В настоящее время зданием владеет компания "Специализированный застройщик "Лайф апарт Октябрьская", инициировавшая снос. Ныне аварийная постройка появилась на своем месте в 1880-х годах, возведенная по проекту Леонарда Шауфельбергера как дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины". В 2000-е годы здание лишили государственной охраны.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram