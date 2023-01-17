Общественники обратились в Госдуму с предложением изымать имущество иноагентов

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с инициативой об обращении в доход государства имущества граждан, признанных иностранными агентами, сообщило 17 января ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо.

В документе говорится о том, что в России и за ее пределами находятся медийные фигуры и иноагенты, "которые по своим личным убеждениям или за денежное вознаграждение, поступающее от иностранных спецслужб", критически высказываются о действиях армии и руководства страны и якобы призывают к беспорядкам. Подобные действия нарушают "принципы национальной безопасности и принципы социальной справедливости", полагают авторы обращения.

В комментарии ТАСС директор фонда Александр Карабанов заявил, что выступает за разработку "в ближайшее время" правового механизма, направленного на реализацию инициативы. Меры по конфискации имущества иноагентов и граждан, чьи действия были объявлены дискредитирующими армию, "должны помочь удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития", высказал мнение собеседник информагентства.

На прошлой неделе Володин выступил с идеей внести в Уголовный кодекс поправки, которые бы позволили изымать имущество релокантов, критикующих действия российских властей.

Фонд защиты исторического наследия — не имеющая членства некоммерческая организация, следует из данных на ее сайте. Своими задачами НКО видит, среди прочего, "ограждение исторического наследия России от искажений и ложных интерпретаций", поиск в СМИ и учебниках "искажающих историю России" сведений и организацию доступа к "достоверной исторической информации".