ЗакС одобрил предложение закрепить выплаты спортсменам в Социальном кодексе

Заксобрание Петербурга 17 января приняло за основу законопроект, согласно которому спортсмены, занявшие призовые места на чемпионатах и первенствах России, будут получать ежемесячные выплаты, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Такие нормы хотят ввести в Социальный кодекс города.

Спортсмены, занявшие первое-третье места на чемпионатах России и Всероссийской спартакиаде смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 57 000 рублей, а занявшие первое место на первенствах среди юниоров — 38846 рублей. Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко назвал эти меры поддержки необходимыми, поскольку многие российские спортсмены лишены возможности принимать участие в международных соревнованиях. Сухенко предположил, что спортсмены будут переходить в сборные других регионов, если закон не примут.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов поинтересовался у представителя губернатора, почему Смольный отдает предпочтение спорту высоких движений и не уделяет внимание массовому спорту. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский в свою очередь отметил, что город в достаточной мере финансирует массовый спорт.

Лидер фракции "Новые люди" и президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов предложил поощрять не только спортсменов, занявших три призовые позиции. Сухенко ответил, что нужно жить по средствам и отталкиваться от расчетов Смольного, но добавил, что "будущее никто не отменял".

Депутат Борис Вишневский с трибуны заявил, что "Яблоко" не может поддержать этот законопроект, поскольку средства направляются на профессиональный спорт, который, по его мнению, стал слишком коммерческим. Также он призвал урегулировать конфликты между странами, чтобы снять изоляцию с российских спортсменов. Бельский, комментируя выступление Вишневского, заявил, что Россия именно этим и занята — достижением мира.

"За" законопроект проголосовало 47 из 49 депутатов. Двое проголосовали "против".

Константин Леньков