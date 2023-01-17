Петербургский ЗакС в первом чтении одобрил налоговые льготы для транспортных и телекоммуникационных компаний

Заксобрание Петербурга 17 января поддержало в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговые льготы для организаций, которые задействованы в транспортной обработке грузов и в сфере телекоммуникаций, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ внес в городской парламент губернатор Александр Беглов.

Проектом предлагается расширить действие инвестиционного налогового вычета на инвестиции в здания и сооружения для промышленных компаний. Для IT-компаний сохранятся действующие меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также применение пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения.

Депутат Андрей Алескеров ("Справедливая Россия") спросил, как правительство собирается с помощью таких льгот вернуть недополученные средства. Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко ответил, что эти нормы направлены в первую очередь на стабильную работу организаций из перечисленных сфер.

Выступая с трибуны, депутат Ирина Иванова (КПРФ) назвала законопроект "прорывным" и соответствующим современным вызовам. С его помощью, уверена Иванова, компании смогут модернизировать свое производство. В поддержку предложения также высказался член фракции КПРФ Александр Рассудов. Он предложил расширить льготу на транспортные грузоперевозки и такси — там тоже наблюдаются проблемы с импортными запчастями.

Представитель комитета Смольного по стратегическому планированию заявил, что объем грузооборота Большого порта за девять месяцев сократился на 40%.

Депутаты проголосовали за законопроект о налоговых льготах единогласно.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в марте 2022 года транспортные компании начали испытывать сложности из-за масштабного сокращения перевозок — упали объемы выручки и чистой прибыли. Организации столкнулись с дефицитом оборотных средств для поддержания деятельности. Телекоммуникационные компании тоже ощутили на себе трудности — им необходимо покупать западное оборудование, но из-за прекращения поставок это стало затруднительным.

Константин Леньков