В Госдуму поступил законопроект о предоставлении фермерам и ИП отсрочки от мобилизации

Группа депутатов Госдумы от фракции "Новые люди" внесла 17 января на рассмотрение парламента поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Авторы предлагают предоставить отсрочку от мобилизации в ряды Вооруженных сил индивидуальным предпринимателям, главам фермерских хозяйств и единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью. Такая мера направлена на "обеспечение нормального функционирования предприятий и экономики страны" и преследует цель сохранения рабочих мест и экономической стабильности, говорится в пояснительной записке к проекту.

Для получения права на отсрочку индивидуальные предприниматели и участники ООО должны руководить не менее чем пятью работниками в предшествующие мобилизации полгода. Также они не должны иметь задолженности по зарплате и по налогам и прочим сборам в бюджет.

"Для глав крестьянских (фермерских) хозяйств указанные требования предлагается не применять, поскольку они непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Казанков высказывался в пользу предоставления отсрочки от мобилизации директорам и единственным учредителям предприятий. По мысли парламентария, подобная мера позволила бы поддержать отечественный бизнес.