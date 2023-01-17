ЗакС утвердил выплаты петербургским спортсменам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 17 января приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячных выплатах для победителей российских чемпионатов и Всероссийской спартакиады. Документ, предлагающий изменения в Социальный кодекс, должен подписать губернатор Александр Беглов.

Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов предлагал увеличить количество призовых мест, но депутаты не стали поддерживать его инициативу.

Напомним, согласно законопроекту, спортсмены, занявшие первое-третье места на чемпионатах России и Всероссийской спартакиаде смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 57 000 рублей. Лидеры первенств среди юниоров могут получать 38 846 рублей.

Константин Леньков