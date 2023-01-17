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Новости 13:15

Депутата Зверева пересадили на "камчатку"

фото ЗакС политика Депутата Зверева пересадили на "камчатку"

Депутат ЗакСа Борис Зверев, от сотрудничества с которым отказалась КПРФ, пересел от своих бывших коллег по фракции. Теперь он занимает место на противоположном конце Большого зала Мариинского дворца. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Зверев уточнил, что не выбирал новое место. Куда можно сесть — ему подсказали в аппарате парламента. 

— [Место] называется "камчатка". Не знаю, такое расписали. Я ни на что не претендовал, — рассказал Зверев. 

Лидер городского отделения компартии и глава фракции в Заксобрания Роман Кононенко рассказал ЗАКС.Ру, что удовлетворен новой рассадкой.

— Мы этого и добивались, — подчеркнул он. 

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Напомним, в декабре 2022 года КПРФ объявила о прекращении сотрудничества со Зверевым из-за его лояльности к депутатам от "Единой России". Подробнее о том, что стало причиной такого решения — читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков


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