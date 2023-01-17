Депутата Зверева пересадили на "камчатку"

Депутат ЗакСа Борис Зверев, от сотрудничества с которым отказалась КПРФ, пересел от своих бывших коллег по фракции. Теперь он занимает место на противоположном конце Большого зала Мариинского дворца.

В разговоре с ЗАКС.Ру Зверев уточнил, что не выбирал новое место. Куда можно сесть — ему подсказали в аппарате парламента.

— [Место] называется "камчатка". Не знаю, такое расписали. Я ни на что не претендовал, — рассказал Зверев.

Лидер городского отделения компартии и глава фракции в Заксобрания Роман Кононенко рассказал ЗАКС.Ру, что удовлетворен новой рассадкой.

— Мы этого и добивались, — подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2022 года КПРФ объявила о прекращении сотрудничества со Зверевым из-за его лояльности к депутатам от "Единой России". Подробнее о том, что стало причиной такого решения — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков