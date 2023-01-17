В ходе визита в Петербург Путин пообщается с рабочими оборонного предприятия

Президент Владимир Путин в ходе своего запланированного на 18 января визита в Петербург намерен посетить одно из оборонных предприятий города, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в среду у Путина запланирована "напряженная программа с утра", передает ТАСС. Речь идет в первую очередь об участии в мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, а также об общении с ветеранами Великой Отечественной войны.

В то же время в планах Путина имеется посещение оборонного завода, следует из заявления Пескова. По его словам, глава государства "посетит одно из предприятий нашего оборонпрома, где пообщается с рабочими".

Ранее петербургский губернатор Александр Беглов заявил о планах Смольного проводить в течение всего года мероприятия в честь предстоящего в 2024 году 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.