Песков объяснил увеличение численности военнослужащих необходимостью противодействовать западным странам

Западные страны развязали против России прокси-войну, и она вынуждена обороняться, следует из слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сказанных в ходе общения с журналистами 17 января. Заявление представителя Кремля прозвучало в ответ на вопрос о том, в чем причина планируемого увеличения рядов Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек.

"Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее", — приводит ответ Пескова РИА "Новости".

Пресс-секретарь выразил мысль, что "безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена" и что Минобороны занимается этим.

Во вторник Минобороны отчиталось о том, что глава ведомства Сергей Шойгу провел совещание по вопросам выполнения решения президента об увеличении армейских рядов до 1,5 миллионов человек.

Идею об увеличении численности военнослужащих Шойгу озвучил на расширенном заседании Минобороны с участием президента Владимира Путина. Тогда же он выступил за повышение призывного возраста с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет.