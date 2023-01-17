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Новости 14:51

Смольный ждет в январе прибытия блокадников из зарубежных стран

фото ЗакС политика Смольный ждет в январе прибытия блокадников из зарубежных стран

Более 50 жителей блокадного Ленинграда прибудут в Петербург для участия в мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине полного освобождения города от блокады, проинформировала 17 января пресс-служба губернатора. Они будут находиться в Северной столице в период с 26 по 29 января.

Кроме того, по приглашению Александра Беглова в Петербург прибыли блокадники, проживающие сейчас на территории Белоруссии. Их визит приурочен к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Ожидается, что они возложат цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и посетят музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда". Также для них подготовлена культурная программа, сообщили в Смольном.

Ранее Беглов сообщил о том, что торжества в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады, которое состоится в 2024 году, продлятся весь следующий год.


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