Baza: СК проверяет правозащитника Рачинского по статье о реабилитации нацизма

Следственный комитет проводит проверку главы ликвидированной в России правозащитной организации "Мемориал"* Яна Рачинского по подозрению в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), сообщила 17 января Baza. Сам правозащитник говорит, что не располагает информацией на этот счет.

По информации Baza, причиной проверки послужила публикация на странице Рачинского в Facebook**, опубликованная 25 января 2021 года. Пост был посвящен размышлениям об ответственности сторон за начало Второй мировой войны, содержание его не понравилось некоему гражданину, который обратился с жалобой в СК.

После выхода публикации о проведении проверки "Мемориал"* опубликовал заявление в своем Telegram-канале. Из выложенного текста следует, что Рачинский не обладает никакой информации об этом за исключением изложенной в СМИ. "Ян Збигневич [Рачинский] говорит, что публикацию Baza читал, но никакой информацией не обладает", — говорится в посте.

Рачинский возглавил "Мемориал"* в 2018 году. В 2022 году ликвидированная к тому моменту организация получила Нобелевскую премию мира. От лица организации награду получал в Осло Рачинский.

*Минюст признал "Международный Мемориал" и его филиалы в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом в декабре 2021 года

**Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена