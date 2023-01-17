Суд не стал штрафовать градозащитника Мухина за пикет у дома Басевича

Петроградский райсуд Петербурга решил прекратить административное делопроизводство в отношении градозащитника Олега Мухина, в отношении которого был составлен протокол по "протестной" статье 20.2 КоАП, сообщается в Telegram-канале "Градозащитного пресс-центра".

Акция, послужившая поводом для составления протокола на активиста, прошла в середине октября прошлого года. Вместе с другими градозащитниками Мухин участвовал в фотосессии на фоне дома Басевича, держа плакат в руках.

Суд рассмотрел дело во второй раз: изначально протокол вернули полиции, так как он "и другие материалы дела были составлены неправомочными лицами".

Мухину и другим активистам инкриминировали участие в несанкционированных пикетах.

Напомним, ранее Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил действие ранее выданного разрешения на строительство комплекса зданий для Академии танца Бориса Эйфмана, которая должна расположиться на месте дома Басевича.