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Новости 16:21

Суд не стал штрафовать градозащитника Мухина за пикет у дома Басевича

фото ЗакС политика Суд не стал штрафовать градозащитника Мухина за пикет у дома Басевича

Петроградский райсуд Петербурга решил прекратить административное делопроизводство в отношении градозащитника Олега Мухина, в отношении которого был составлен протокол по "протестной" статье 20.2 КоАП, сообщается в Telegram-канале "Градозащитного пресс-центра".

Акция, послужившая поводом для составления протокола на активиста, прошла в середине октября прошлого года. Вместе с другими градозащитниками Мухин участвовал в фотосессии на фоне дома Басевича, держа плакат в руках.

Суд рассмотрел дело во второй раз: изначально протокол вернули полиции, так как он "и другие материалы дела были составлены неправомочными лицами".

Мухину и другим активистам инкриминировали участие в несанкционированных пикетах.

Напомним, ранее Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил действие ранее выданного разрешения на строительство комплекса зданий для Академии танца Бориса Эйфмана, которая должна расположиться на месте дома Басевича.


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