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Суд приостановил действие разрешения на строительные работы на территории дома Басевича

фото ЗакС политика Суд приостановил действие разрешения на строительные работы на территории дома Басевича

Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил действие ранее выданного разрешения на строительство комплекса зданий для Академии танца Бориса Эйфмана, сообщил 29 декабря Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Определение было вынесено на основании ходатайства петербургских градозащитников.

"Приостановить действие разрешения на строительство <...> от 15.12.2022 года комплекса зданий для нужд СПб ГБПОУ "Академия танца Бориса Эйфмана" и СПб ГБУК "Академический театр балета Бориса Эйфмана" в составе спального корпуса для учащихся с залами для занятий хореографией <...> до вступления в законную силу решения суда по данному делу", — говорится в определении суда.

Градозащитники заявили, что намерены вызывать полицию и приставов в случае попыток проведения работ на месте дома Басевича и на территории демонтированного ранее детского сада по соседству.

В середине декабря дом Басевича лишился статуса вещественного доказательства, полученного прежде от Следственного комитета. Власти Петербурга разрешили проведение работ по его реконструкции. При этом юрист Анна Капитонова уточняла, что здание по-прежнему находится под действием судебных мер предварительной защиты.


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