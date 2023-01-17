Володин предложил допускать на госдолжности только отслуживших в армии россиян

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил 17 января о том, что в будущем для занятия государственных должностей кандидаты должны будут отслужить в армии и получить военно-учетную специальность. Заявление прозвучало на первом пленарном заседании весенней сессии парламента.

"Есть те, кто кует победу на заводах, есть те, кто решает вопросы экономики, есть те, кто призван. Нам надо посмотреть на это и сделать как можно быстрее, чтобы в будущем все социальные лифты, все кадровые решения принимались с учетом необходимости службы в Вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности", - высказал мнение Володин.

По словам спикера, речь идет о соискателях должностей на госслужбе, в судебной системе и прокуратуре, а также о кандидатах в Госдуму. Исполнение озвученного им предложения позволило бы сформировать кадровую систему, "когда каждый человек независимо [от того], где он работает, сможет защищать свою страну".

Сегодня же Володин похвалил российскую политическую систему, отметив ее многопартийность.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина