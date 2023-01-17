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Новости 17:37

Уроженец Подпорожья погиб на СВО

фото ЗакС политика Уроженец Подпорожья погиб на СВО

Командир миномёта Олег Постников, родившийся в Подпорожском районе Ленинградской области, погиб в зоне военной спецоперации (СВО), проводимой на территории Украины, известили в соцсетях администрации района. Военнослужащему было 47 лет, он скончался 13 января.

Похороны командира состоятся на гражданском кладбище деревни Красный Бор, говорится в релизе администрации.

Церемония прощания пройдёт 18 января в Вознесенье, на территории здания Вознесенского культурно-спортивного комплекса.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне спецоперации погиб младший сержант из Светогорска Ленобласти Дмитрий Губенко.


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