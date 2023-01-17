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Защитники сквера на проспекте Науки передали в приемную президента более 1,8 тысячи подписей за перенос строительства здания ФНС

фото ЗакС политика Защитники сквера на проспекте Науки передали в приемную президента более 1,8 тысячи подписей за перенос строительства здания ФНС

Меньше чем за два дня жителям Калининского района удалось собрать более 1,8 тысячи подписей за перенос места стройки нового здания районной налоговой инспекции, рассказал ЗАКС.Ру депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов. 17 января мундеп передал их в приемную президента.

Подписавшиеся предлагают возвести здание налоговой на Тихорецком проспекте, где, по их мнению, для этого есть более подходящий участок. Они выступают против стройки на проспекте Науки из-за близкого расположения предполагаемого строительства к школе. Кроме того, более ста деревьев могут быть вырублены.

Напомним, на днях Куйбышевский районный суд ввел обеспечительные меры на время судебного разбирательства по иску инициативной группы жителей против стройки. Защитники пришкольного сквера считают, что разрешение на работы было получено с нарушениями.

 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Сафонов Вадим Константинович 




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