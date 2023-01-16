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Новости 12:47

Амосов сообщил об остановке строительных работ у школы на проспекте Науки

фото ЗакС политика Амосов сообщил об остановке строительных работ у школы на проспекте Науки

Определение Куйбышевского районного суда о приостановке строительства на участке близ школы № 121 по проспекту Науки доставлено на место проведения работ, сообщил 16 января депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов. Документ касается попытки возвести семиэтажное здание Федеральной налоговой службы в сквере у учебного заведения.

"Представитель генподрядчика подтвердил приостановку. Тяжелая техника должна быть вывезена с участка", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Амосова, утром начался сбор подписей за остановку строительства. "Всё сделали организованно, культурно и очень интеллигентно", - добавил он.

В минувшую пятницу Куйбышевский райсуд вынес определение касательно принятия обеспечительных мер по иску горожан, недовольных строительными работами. Документ запрещает вырубку деревьев на участке и возведение объекта вплоть до принятия окончательного решения суда по делу.

О том, что сквер возле школы стали обносить строительным забором, стало известно 11 января. Спустя два дня суд вынес решение о приостановке работ. Тем не менее в воскресенье они продолжились.

Фото: Telegram-канал "Тележка Амосова"


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