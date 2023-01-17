"Отработали мы достойно": Путин подвел итоги 2022 года

Президент Владимир Путин выступил 17 января на совещании по экономическим вопросам с членами правительства и главой Центробанка. Глава государства высказал мнение об итогах прошедшего года.

"В целом отработали мы, на мой взгляд, весьма достойно, я уже публично говорил, но и так это понимаем, отдаем себе отчет", - заявил президент.

Путин уточнил, что 2022 год оказался "очень сложным", и признал наличие рисков, которые, по его словам, "возникли в значительной степени неожиданно" и которые "достаточно успешно" удалось преодолеть.

"Я скажу сейчас самое главное: мы примерно понимаем, какие риски у нас будут в 2023 году", - продолжил он. Возникшие в прошлом году опасности страна, по выражению Путина, прошла "с колес". "А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков: технологические риски, те же самые инфраструктурные не преодолены, — то есть мы понимаем, что происходит и какие примерно сложности у нас возникнут", - резюмировал он.

Фото: kremlin.ru