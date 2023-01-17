В СПЧ предложили определить единый порядок работы с персональными данными

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил в разговоре с ТАСС 17 января о необходимости создать единый подход к хранению компаниями персональных данных. По его мнению, можно было бы разработать требования по аналогии с теми, которые предъявляются к хранению секретных данных.

"Есть такой аналог — получение компаниями лицензии на работу с секретными данными: там должны быть обеспечены соответствующие условия, которые сформулированы и понятны, чтобы минимизировать возможность утечки секретных данных", - привел пример Кабанов и заявил о необходимости "выработать единые требования к сохранению персональных данных".

При этом член СПЧ отметил, что наказание за утечку персональных данных следует вводить лишь после того, как будут установлены "правила игры".

На прошлой неделе Кабанов отметился предложением ввести в законодательство юридическое определение понятия "предатель". По его предположению, это можно было бы сделать "через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена"".

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