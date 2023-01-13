Член СПЧ предложил закрепить в законодательстве термин "предатель"

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов счел нужным высказаться на тему введения в России ответственности для "предателей" страны. Он указал, что без закрепления этого понятия в законодательстве никакие претензии к критикам российского руководства не будут иметь юридической силы, и пообещал в ближайшее время представить позицию СПЧ по обсуждаемому вопросу.

Рассуждая о возможности наказания инакомыслящих, Кабанов написал в своем Telegram-канале, что "проявление предательства в любой форме должно быть наказано". В то же время он выступил за исключительно юридический подход к решению проблемы.

"На законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель", возможно, через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена", — написал Кабанов. Без этого, по его словам, претензии к критикам власти и предложения о введении ограничений против них, "к глубочайшему сожалению, не могут иметь никакой юридической силы". Более того, это может стать нарушением гражданских прав таких граждан, указал официальный правозащитник.

Кабанов пообещал "в ближайшее время" подготовить с коллегами позицию СПЧ по указанной проблеме и обсудить ее "с заинтересованными лицами/ведомствами, но, прежде всего, с законодателями".

Утром в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в Уголовный кодекс норму о конфискации имущества россиян, покинувших страну и критикующих ее руководство из-за рубежа. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, допустил возможность изъятия собственности, указав на необходимость изменить перед этим законодательство.

Днем ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина высказалась о необходимости создания стоп-листов для критически настроенных по отношению к действиям России артистов. Идею поддержал депутат Виталий Милонов, который предложил к тому же сделать списки секретными, "потому что этот вопрос касается защиты государственной безопасности".

До этого депутат Елена Драпеко высказалась о возможности создания механизма, который бы позволил лишать артистов их наград по указу президента.

Фото: Кирилл Кабанов/ "ВКонтакте"