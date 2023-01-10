Драпеко предложила лишать артистов полученных званий по указу президента

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила в беседе с РИА "Новости" 10 января о возможности разработки механизма лишения заслуженных артистов званий, полученных ими прежде. По ее мысли, правом на это можно было бы наделить президента России.

Поводом для заявлений Драпеко послужили известия о том, что глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу о лишении артиста Максима Галкина* двух местных наград, полученных в 2004 и 2013 годах. Идея исходила от регионального Совета ветеранов.

Драпеко указала, что сейчас в законодательстве отсутствует механизм отзыва наград и званий и что его "нужно разработать". Она отметила необходимость обсуждения вопроса в комитете по культуре и комитетом по законодательству. "По суду можно лишить наград военных, допустим, орденов, а вот звания присваиваются у нас только указом президента, наверное, указом президента надо и лишать званий", — резюмировала депутат.

Ранее Драпеко выступала за сокращение звучащей в радиоэфире западной музыки и призывала покончить с излишней толерантностью в России. В конце декабря стало известно, что президиум центрального совета "Справедливой России — За правду" принял решение назначить ее главой регионального отделения партии в ДНР.

*Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов