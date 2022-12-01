Драпеко высказалась за сокращение количества западной музыки в радиоэфире

Депутат Госдумы от Петербурга Елена Драпеко ("Справедливая Россия — За правду") заявила РИА "Новости" о том, что считает нужным сокращение количества западной музыки в эфире радиостанций. Вместо зарубежных композиций следовало бы транслировать больше отечественных, полагает она.

"Нужно сократить количество западной музыки на радиостанциях, предположим, и больше наших исполнителей выпускать в эфир", — объявила Драпеко. Депутат также отметила, что не считает западную музыку депрессивной. "Она бывает разной", — объяснила справоросс.

Ранее своим мнением о современной музыке и ее влиянии на молодежь поделился курганский губернатор Вадим Шумков. Утром 1 декабря в его Telegram-канале появилась запись со словами о том, что недооценка значимости родной культуры оборачивается тем, что "внуки народа-победителя уже растут не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов". При этом они якобы "обезьянничают", одновременно "наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной", что приводит к "росту откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов".

В конце ноября Драпеко обнаружила в России засилье демократии и толерантности и заявила, что "пора с ней заканчивать".