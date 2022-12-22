Драпеко возглавит отделение "Справедливой России – За правду" в ДНР

Депутат Госдумы и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко станет председателем отделения "Справедливой России – За правду" в Донецкой Народной Республике. Лидер партии Сергей Миронов объявил об этом в Twitter.

"Наша дорогая Лиза Бричкина... Рад представить вам будущего председателя Регионального отделения СРЗП в Донецкой Народной Республике — Елену Григорьевну Драпеко. Легендарная и бесстрашная женщина, актриса, настоящий народный избранник. Пожелаем ей успехов, здоровья и сил!" - написал Миронов.

Драпеко представляет в Госдуме Красногвардейский и часть Калининского районов Петербурга (округ № 214). Она единственный представитель "Справедливой России", выигравшая в городе по одномандатному округу.