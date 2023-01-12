Милонов поддержал введение стоп-листа для артистов, но предложил сделать его секретным

Идея создания стоп-листа для критически мыслящих по отношению к российской власти артистов нашла поддержку у депутата Госдумы Виталия Милонова ("Единая Россия"). При этом парламентарий творчески развил инициативу, предложив засекретить содержание списка.

В своем Telegram-канале депутат сообщил 12 января о поддержке предложения создать стоп-листы с именами артистов, которым запрещен доступ на культурные площадки и участие в проектах с государственным финансированием. В то же время он указал, что выступает "за то, чтобы убрать их публичность из этих списков".

"Потому что этот вопрос касается защиты государственной безопасности, — объяснил Милонов. — Должно быть так: кто-то появляется, кто-то не появляется".

Что касается попавших в стоп-листы артистов, то их, по мысли депутата, следует лишать лицензионных отчислений, а их имущество и бизнес надлежит подвергать аресту.

Ранее о необходимости создания стоп-листов "для тех, кто предал страну" высказалась единоросс Екатерина Стенякина. При этом она не увидела в своем предложении попытки цензуры, объявив введение соответствующих списков лишь "логичной реакцией" на "отвратительное" поведение деятелей культуры.

Ранее в публичной сфере разразилось несколько скандалов в связи с высказываниями российских артистов, включая Артура Смольянинова и Максима Галкина*. В случае с последним стало известно о том, что глава Кузбасса Сергей Цивилев лишил его двух региональных наград. В свою очередь, вдохновленная подобной идеей, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказалась о возможности введения механизма, который бы позволил лишать неугодных артистов полученных ими званий в соответствии с указом президента.

*Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов