В Госдуме предложили создать официальный стоп-лист для "предавших страну" артистов

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина ("Единая Россия") в беседе с РИА "Новости" 12 января высказала идею создания официального стоп-листа для граждан, предавших, по ее мнению, Россию. По мысли парламентария, таким россиянам следует запретить появляться на культурных площадках и участвовать в проектах с госфинансированием.

"Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством", — заявила Стенякина. При этом она отметила, что считает предложенную меру не проявлением цензуры, а лишь логичной реакцией на "отвратительное" поведение.

"Люди должны знать тех, кто предал страну", — выразила убежденность единоросс.

Также Стенякина заявила о необходимости вернуться к идее лишения государственных наград тех граждан, которые якобы дискредитируют государство. Она напомнила, что в марте прошлого года предлагала ввести санкции против деятелей культуры, "оскверняющих доброе имя нашего государства".

Двумя днями ранее о возможности лишения артистов имеющихся у них званий высказалась первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она выразила мнение, что подобное могло бы происходить по указу президента.

В среду глава Кузбасса Сергей Цивилев лишил артиста Максима Галкина* двух региональных наград "за совершение поступка, порочащего его как награжденного". Известно, что шоумен критически отзывается о проводимой Россией спецоперации. До этого скандал вызвали слова актера Артура Смольянинова о готовности участвовать в спецоперации на стороне Украины. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить против него уголовное дело.

*Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов