В Совфеде сочли возможной реализацию идеи об изъятии имущества за критику России

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил возможность реализации идеи об изъятии имущества покинувших Россию граждан, критикующих действия руководства страны. В то же время он указал на необходимость предварительного изменения законодательства для этого.

"Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс", — заявил Клишас в беседе с ТАСС.

Комментарий Клишаса относился к высказанному ранее предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина дополнить Уголовный кодекс статьями, позволяющими конфисковывать имущество релокантов, высказывающихся против действий России.

Стоит отметить, что в конце 2022 года Клишас уже высказывался о предложении отнимать имущество россиян, критикующих из-за рубежа действия руководства своей страны. В тот раз идея исходила от сенатора Сергея Цекова, Клишас инициативу коллеги не поддержал, объявив антиконституционной и потому нереализуемой.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса