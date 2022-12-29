Клишас назвал "антиконституционной" идею об отъеме собственности у релокантов

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас скептически отнесся к идее конфисковывать имущество уехавших из России и критикующих действия власти граждан. Предложение передавать отнятую собственность на нужды участников спецоперации на Украине поступило накануне от представляющего Крым сенатора Сергея Цекова.

"У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает всё. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо", — написал Клишас 29 декабря в своем Telegram-канале.

Цеков полагает, что конфискация имущества должна затрагивать всех, "кто критикует Россию из других стран", вне зависимости от их статуса. По его мнению, такой подход был бы оправдан в свете заморозки или ареста российских активов за рубежом.

В один день с Цековым своим мнением об уехавших россиянах поделился замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Последний высказал мысль, что таких граждан следует объявить "врагами общества" и лишить источников доходов в России.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса