Турчак заявил о необходимости вернуть в Россию релокантов

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказался 17 января о покинувших Россию гражданах. По его словам, релокантов следовало бы поскорее вернуть назад, сделав исключение для тех, кто критикует нынешний курс государства.

"Это важно для экономики страны, для их семей и близких. За исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил", — приводит слова Турчака РИА "Новости".

При том единоросс высказался о том, что в вопросе возвращения граждан не должно быть крайностей и "охоты на ведьм". Люди могли покинуть страну по разным причинам и потому не следует клеймить их врагами России, пересказывает его речь "Парламентская газета".

На прошлой неделе Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми.