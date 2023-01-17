Крещенские купели оборудуют в 10 районах Петербурга

Крещенские купели в Петербурге появятся в этом году по 23 адресам в 10 районах города, сообщили 17 января в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Желающим окунуться на праздник 19 января чиновники настоятельно рекомендуют выбирать оборудованные места, поскольку там за безопасностью участников будут следить спасатели и медики.

"При посещении мест крещенских купаний следует выполнять рекомендации врачей и спасателей, размещенные на официальных сайтах государственных органов. Перед купанием нельзя употреблять алкоголь и необходимо сделать физическую разминку", — указали в комитете. Людям с недомоганием или хроническими заболеваниями посоветовали отказаться от погружения в воду. Чтобы не допустить переохлаждения организма, участникам купаний рекомендовано ограничить пребывание в воде одной минутой, после чего следует выйти на берег и растереться махровым полотенцем и одеться.

Купели будут оборудованы в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском и Фрунзенском районах. Ознакомиться со списком адресов можно по ссылке, при этом не исключается возможность его корректировки в зависимости от погодных условий.

В Ленобласти на Крещение оборудуют 31 купель — на одну меньше, чем годом ранее.

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