Сенатор Косачев не усмотрел вреда россиянам от денонсации соглашений с Советом Европы

Денонсация Россией международных договоров Совета Европы никак не скажется на положении граждан, заявил 17 января ТАСС зампред Совета Федерации Константин Косачев. По мнению сенатора, подобная мера лишь устранит юридические коллизии в российском правовом поле, образовавшиеся после выхода страны из СЕ.

"Права и интересы граждан России <...> надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства, получившего опережающее по сравнению с конвенциями Совета Европы развитие за 26 лет членства России в этой организации", — объявил сенатор.

Косачев отметил, что Россия вышла из "закрытых" соглашений Совета Европы с 16 марта прошлого года. "Таких соглашений, включая устав и ЕКПЧ (Европейскую концепцию по правам человека), более 20. В этом смысле ничего нового не происходит", — сообщил он.

Ранее во вторник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о прекращении действия в отношении России ряда договоров СЕ, включая конвенцию защите прав человека и основных свобод и конвенцию о пресечении терроризма.

Фото: Telegram-канал Константина Косачева