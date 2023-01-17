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Новости 18:38

Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

фото ЗакС политика Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение депутатов Государственной думы проект законотворческой инициативы, которая предполагает прекращение действия договоров Союза Европы в отношении РФ, сообщается в базе данных правовой информации.

Летом прошлого года Россия законодательно оформила свой отказ выполнять решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта. Также РФ вышла из Совета Европы.

Кроме того, во вторник, 17 января, Путин выступил на совещании по экономическим вопросам с членами правительства и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Во время дискуссии глава государства подвёл итоги прошлого года.


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