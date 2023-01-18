Минпросвещения просит повременить с запретом на усыновление россиян иностранцами

С принятием законопроекта, запрещающего гражданам так называемых недружественных стран усыновлять российских детей, просит не спешить Минпросвещения. Чиновники отмечают, что из-за изменившейся в прошлом году геополитической обстановки предмет обсуждения фактически перестал существовать.

"Как официальный представитель правительства, я прошу все-таки чуть отложить рассмотрение законопроекта, дождаться официальную позицию правительства, чтобы консолидировано приняли соответствующее решение", - приводит ТАСС слова заместителя министра Андрея Корнеева.

Корнеев руководствуется тем, что скорое принятие инициативы может навредить уже усыновленным детям за рубежом и лишить их сопровождения. По данным спикера, за весь прошлый год органы опеки не согласовали ни одну заявку от иностранных претендентов на усыновление россиян.

Законопроект внесли в Госдуму в августе представители всех фракций, кроме "Единой России".