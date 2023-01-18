В Липецкой области ликвидировали дезертира, покинувшего зону СВО с боеприпасами

Сотрудники правоохранительных органов выявили местонахождение и ликвидировали 31-летнего военнослужащего, самовольно покинувшего зону боевых действий СВО с боеприпасами. Сообщение приводится в Telegram-канале правительства Липецкой области.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия", — отмечается в послании липецкого правительства.

Перов покинул зону СВО 13 января. С собой он забрал автомат, 5 магазинов и гранаты. По данным СМИ, мужчина вернулся домой к матери.

Напомним также, ранее мобилизованный Александр Лешков получил 5,5 лет колонии строгого режима за оскорбление и толчок офицера.